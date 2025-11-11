iPhone Air 2 не выйдет в 2026 году: Apple отложила релиз на неопределенный срок

Apple отложила релиз iPhone Air 2-го поколения из-за слабых продаж. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что компания уведомила инженеров и поставщиков о переносе сроков, однако новая дата выхода пока неизвестна. При этом работа над смартфоном продолжается.

Изначально iPhone Air 2 должен был выйти осенью 2026 года вместе с линейкой iPhone 18 Pro и iPhone Fold. Однако теперь, по данным источников, он может дебютировать только весной 2027 года с базовым iPhone 18 и бюджетным iPhone 18e.

iPhone Air 2-го поколения получит более тонкий и легкий корпус по сравнению с первой версией, а также более емкий аккумулятор.