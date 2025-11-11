iPhone Air 2 не выйдет в 2026 году: Apple отложила релиз на неопределенный срок | The GEEK
close
Новости

iPhone Air 2 не выйдет в 2026 году: Apple отложила релиз на неопределенный срок

Разработка смартфона продолжается.

Apple отложила релиз iPhone Air 2-го поколения из-за слабых продаж. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что компания уведомила инженеров и поставщиков о переносе сроков, однако новая дата выхода пока неизвестна. При этом работа над смартфоном продолжается.

Изначально iPhone Air 2 должен был выйти осенью 2026 года вместе с линейкой iPhone 18 Pro и iPhone Fold. Однако теперь, по данным источников, он может дебютировать только весной 2027 года с базовым iPhone 18 и бюджетным iPhone 18e.

iPhone Air 2-го поколения получит более тонкий и легкий корпус по сравнению с первой версией, а также более емкий аккумулятор.

id·214287·20251111_0847
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Дизайн и дата выхода OPPO Reno 15 раскрыты официально
Складной iPhone станет первым смартфоном с 24-Мп подэкранной камерой
Новый дизайн OPPO Reno 15 показали на первом живом фото
Realme GT 8 Pro получил дату выхода на глобальный рынок
Apple выпустила публичную iOS 26.2 Beta 1
Infinix выпустила игровой смартфон GT 30 в России
Каким будет iPhone Air 2: первые детали и концепт
Стала известна возможная дата выхода серии OPPO Reno 15
Apple экстренно запретила установку iOS 26.2 Beta 1 на нескольких устройствах
Bloomberg: Apple будет платить Google по $1 млрд в год за Gemini в новой Siri
Представлен HUAWEI Mate 70 Air — тонкий гигант с батареей на 6500 мАч
Бюджетный Nothing Phone (3a) Lite вышел в России: цены
Realme UI 7.0 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых смартфонов Realme
Apple выпустила iOS 26.2 beta 1 для разработчиков
Марк Гурман: Apple выпустит «бюджетный» MacBook на чипе от iPhone
Инсайдер: HONOR 500 получит дизайн в стиле iPhone Air
Вышли iOS 18.7.2 и iPadOS 18.7.2
Apple выпустила iOS 26.1: что изменилось
Apple планирует масштабное обновление устройств к своему 50-летию
TD Cowen: Apple не сокращала производство iPhone Air

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?

    Обзоры

  2. Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

    Обзоры

  3. Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

    Обзоры

  4. Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook

    Обзоры

  5. Обзор TECNO Pova 7 Ultra 5G: игровой, но не показной

    Обзоры

  6. Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

    Обзоры
Смотреть все обзоры