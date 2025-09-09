Apple выпустит iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26 — 15 сентября | The GEEK
Apple выпустит iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26 — 15 сентября

Когда выйдут и совместимые устройства.
Ник Денвер сегодня в 22:32

Новые системы Apple с эффектом «жидкого стекла» станут доступны 15 сентября 2025 года. Дизайн получил полупрозрачные иконки, кнопки и панели — интерфейс стал легче и современнее.

На какие устройства придёт обновление:

  • iOS 26 — iPhone SE (2 и 3 поколения) и все iPhone от 11 до 17 (включая mini).
  • watchOS 26 — Apple Watch SE 2 и 3, Series 6–11, а также Ultra, Ultra 2 и Ultra 3.
  • macOS 26 (Tahoe) — все Mac на Apple Silicon с 2020 года, а также MacBook Pro 16″ (2019), Mac Pro (2019), iMac (2020+), Mac mini (2020+) и Mac Studio (2022+).
  • iPadOS 26 — iPad Pro (M4, 12,9″ c 3 поколения, 11″ с 1 поколения), iPad Air (M2/M3 и с 3 поколения), iPad (с 8 поколения и на A16), iPad mini (с 5 поколения и на A17 Pro).
