СМИ рассказали, каким будет новый шлем Apple

Инсайдер и журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что гарнитура виртуальной реальности от Apple выйдет в 2022 году. При этом она будет довольно дорогой.

Если точнее, речь идёт о цене порядка 3000 долларов. При этом новинка получит возможность совмещать виртуальную и дополненную реальности, то есть она будет не только игровой системой, но и рабочим инструментом.

По словам Гурмана, в новинке будут использоваться продвинутые чипы, дисплеи и сенсоры. Также обещаны функции на основе виртуальных аватаров, хотя пока неясно, что имеется ввиду.

Помимо этого Гурман заявил, что Apple выпустит гарнитуру, нацеленную исключительно на дополненную реальность. Это произойдёт позже. Судя по другим утечкам — не ранее 2025 года.