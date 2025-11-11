Apple выпустила iPhone Pocket: тканевый чехол для всех iPhone за $230

Apple анонсировала аксессуар iPhone Pocket — тканевый чехол, разработанный совместно с японской дизайн-студией Issey Miyake, известной по созданию чёрной водолазки Стива Джобса.

Чехол подходит для всех моделей iPhone и может использоваться как сумка или ремешок. При растяжении ткань открывает экран смартфона, позволяя быстро проверить уведомления.

iPhone Pocket выпускается в двух версиях: с коротким ремешком за 150 долларов и с длинным — за 230. Аксессуар выйдет ограниченным тиражом, но точное количество не раскрывается.

Продажи начнутся 14 ноября в десяти флагманских магазинах Apple и онлайн в США, Китае, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Великобритании, Франции и Италии.