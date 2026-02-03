Apple перестала подписывать iOS 26.2 — откатиться больше нельзя | The GEEK
Apple перестала подписывать iOS 26.2 — откатиться больше нельзя

Актуальная версия система — iOS 26.2.1.
Редакция The GEEK сегодня в 16:53

Apple перестала подписывать iOS 26.2. Это значит, что владельцы iPhone, которые обновились до iOS 26.2.1, больше не могут откатиться к предыдущей версии системы.

Напомним, iOS 26.2.1 вышла в конце января 2026 года. Апдейт привнес поддержку нового AirTag, а также исправление ошибок и повышение стабильности ОС.

Для большинства пользователей невозможность отката не станет проблемой. Такой шаг — стандартная практика для Apple. Это необходимо для повышения безопасности и предотвращения использования возможных уязвимостей.

