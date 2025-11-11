Apple перестала подписывать iOS 26.0.1 — откатиться больше нельзя

Компания Apple перестала подписывать iOS 26.0.1. Владельцы iPhone, которые обновились до iOS 26.1, больше не могут откатиться к предыдущей версии системы.

Напомним, iOS 26.1 вышла в начале ноября и привнесла на айфоны несколько важных нововведений, в частности настройку эффекта Liquid Glass, новый жест для отключения будильника и т.д.

Для большинства пользователей невозможность отката не станет проблемой. Такой шаг — стандартная практика для Apple. Это необходимо для повышения безопасности и предотвращения использования возможных уязвимостей.