Apple добавит функцию определения гипертонии в старые Apple Watch

Достаточно будет обновиться до watchOS 26.

Новая функция определения гипертонии (повышенного давления), которую Apple представила в рамках презентации новых Apple Watch Ultra 3 и Watch Series 11, появится и в более старых моделях Apple Watch.

Возможность станет доступна на Watch Series 9 и более новых моделях, а также на Watch Ultra 2 после обновления до новой версии watchOS 26. Выход апдейта ожидается 15 сентября.

Часы будут использовать оптический датчик для анализа состояния кровеносных сосудов в течение 30 дней. Если они заметят признаки постоянного высокого давления, то пришлют уведомление. По данным Apple, эта функция поможет выявить гипертонию у более чем 1 млн человек в первый год ее работы.

Компания советует всем, кто получит такое уведомление, измерить давление с помощью специального прибора и обратиться к врачу.

