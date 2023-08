Анонсирован перезапуск военного шутера Delta Force

18 августа студия TiMi Studio Group представила краткий геймплейный тизер перезапуска серии игр Delta Force. Полноценный показ игры запланирован на 22 августа в рамках мероприятия Opening Night Live на фестивале Gamescom 2023.

Тизер включает небольшие фрагменты геймплея из предварительной альфа-версии игры. В ролике демонстрируются различные виды оружия, включая автоматическую винтовку, пистолет с глушителем, лук и гранатомёт.

Разработчики перезапуска Delta Force сообщили об использовании фотограмметрии для создания окружающей среды, записи движений военных специалистов и консультировании бывших бойцов спецподразделений. Также для создания персонажей были задействованы реальные актёры.

Сюжетная кампания игры основана на фильме Ридли Скотта «Чёрный ястреб» с Джошем Хартнеттом и Юэном Макгрегором. Помимо этого, игра предложит масштабный PvP-режим с участием более 32 игроков на одной карте.

Delta Force будет доступна на различных платформах, включая ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation, Xbox и мобильные устройства. Разработкой перезапуска занимается TiMi Studio Group, известная по таким мобильным играм, как Call of Duty: Mobile, Arena of Valor и Honor of Kings.

Delta Force 1998 год

Оригинальный шутер Delta Force от студии NovaLogic был выпущен в 1998 году и завоевал популярность среди игроков на ПК.