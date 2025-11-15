iPhone 17 спас Apple в Китае: продажи выросли впервые за два года

Продажи iPhone в Китае выросли на 22% в годовом сравнении в первый месяц после выхода серии iPhone 17. Об этом сообщает Counterpoint Research, данные приводит Reuters.

По оценке аналитиков, почти 80% всех продаж iPhone в Китае после запуска 19 сентября пришлись на линейку iPhone 17. Рост произошёл на фоне снижения всего китайского смартфонного рынка на 2,7 процента за тот же период.

Для Apple это заметный разворот после прошлогоднего старта iPhone 16, когда продажи в Китае упали на 5 процентов в аналогичном месячном интервале.

Ранее глава Apple Тим Кук отмечал, что спрос на iPhone 17 в стране оказался выше ожиданий, а слабые показатели предыдущего квартала были связаны не с интересом покупателей, а с ограничениями поставок. Позиции серии не зависели от государственных субсидий, поскольку большинство моделей не подпадали под бюджетные программы.