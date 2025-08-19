HONOR Magic V5 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Складной смартфон HONOR Magic V5, представленный в начале июля 2025 года, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщили на официальном сайте справочника достижений.

Шарнир раскладушки оказался настолько крепким, что выдержал рекордный вес — 104 килограмма. Испытания прошли в 1 августа в Дубае. На шарнир устройства повесили холодильник весом 84 кг и утяжеляющие плиты на 20 кг. Несмотря на такой вес, Magic V5 остался в рабочем состоянии.

Производитель объяснил эксперимент желанием показать прочность конструкции. Ранее компания заявляла, что шарнир рассчитан на 500 тысяч циклов складываний и раскладываний, а его предел прочности на разрыв достигает 2300 мегапаскалей.