OpenAI запустила подписку ChatGPT Go

OpenAI запустила новый тарифный план ChatGPT GO. Она представляет собой облегчённую платную подписку стоимостью $4,57 в месяц. Первыми её получили пользователи из Индии. Постепенно, как сообщается, план станет доступен и в других странах, но сроки не уточняются.

Главное отличие Go от бесплатного плана — увеличенные лимиты. Пользователи получают в 10 раз больше запросов, чем в бесплатной версии, где, напомним, раз в 5 часов можно отправлять до 6 запросов GPT-5 и один запрос в режиме GPT-Thinking (аналог «медленного, рассуждающего» ответа). Также повышены лимиты на генерацию изображений и использование режима Deep research.

Однако в подписке Go отсутствует доступ к другим моделям, включая GPT-4o, а также невозможна генерация видео через Sora.

Переход с Plus-подписки ($20) на Go невозможен с возвратом денег — пользователю придётся дождаться окончания текущего платного периода.

По данным OpenAI, Индия — один из главных рынков роста для ChatGPT и генеративных ИИ-сервисов компании. Однако, несмотря на высокий интерес, доходы от подписок в регионе остаются скромными.