OnePlus запустила закрытый бета-тест OxygenOS 16 на базе Android 16

На прошлой неделе компания OnePlus начала набор участников для закрытого бета-тестирования новой версии своей прошивки OxygenOS 16 на базе Android 16. Участвовать в нем могли только владельцы смартфонов OnePlus 13 и OnePlus 13s.

Закрытые бета-версии — это тестовые сборки, которые еще находятся в разработке. Компания привлекает ограниченное число пользователей, чтобы они пробовали систему, оставляли отзывы и помогали улучшать стабильность прошивки. После исправления самых серьезных ошибок может появиться открытая бета-версия, безопасная для установки более широкой аудиторией.

Текущее закрытое тестирование строго конфиденциальное. Участникам запрещено делиться информацией о новых функциях, интерфейсе, значках, обоях, шрифтах и других деталях. Также OnePlus не рекомендует устанавливать приложения для бенчмарков и распространять пакеты обновлений.

На данный момент компания не принимает новые заявки от владельцев OnePlus 13 и 13s. Точные сроки открытия нового набора тестировщиков с другими смартфонами пока неизвестна.

Напомним, в конце июля аналогичный закрытый бета-тест Android 16 запустила компания Nothing.