Еще 9 смартфонов Samsung получат бета-версию One UI 8 в сентябре | The GEEK
close
Новости

Еще 9 смартфонов Samsung получат бета-версию One UI 8 в сентябре

Круг участников тестирования станет еще шире.

Компания Samsung в этом году заметно быстрее начала тестирование новой оболочки One UI 8 на базе Android 16. В сентябре бета-версию системы получать еще 9 смартфонов, пишет портал Gizmochina.

Напомним, на данный момент доступ к бета-версии One UI 8 получили:

  • Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra;
  • Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra;
  • Galaxy Z Fold 6 / Flip 6.

В сентябре данный список пополнится следующими смартфонами:

  • Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra;
  • Galaxy Z Fold 5 / Flip 5;
  • Galaxy A55 5G / A54 5G / A36 5G / A35 5G.

Важно помнить, что для участия в программе недостаточно иметь подходящий смартфон. Также нужно проживать в одной из стран, где доступна бета-версия. Кроме того, обновления выходят поэтапно, поэтому даже если программа уже запущена, может пройти время, прежде чем ваше устройство получит бета-версию.

id·208042·20250819_1653
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
OnePlus запустила закрытый бета-тест OxygenOS 16 на базе Android 16
HONOR Magic V5 попал в Книгу рекордов Гиннесса
Asus запустила бета-тест Android 16 для ROG Phone 9 и 9 Pro
iQOO Z10 Turbo+ стал доступен для покупателей по всему миру, но есть нюанс
Вышел Poco M7 — бюджетник с батареей на неделю и защитой от пыли
iPhone 17 Pro Max получит один из лучших телеобъективов на рынке
OPPO выпустила в России смартфоны Reno14 и Reno14 F
Samsung Galaxy S25 FE показали во всех цветах на официальных рендерах
Бета-версия One UI 8 теперь доступна для большего числа смартфонов Samsung
Производитель чехлов подтвердил дизайн iPhone 17 Pro
Samsung продала более 20 млн смартфонов серии Galaxy S25
Стало известно, когда Samsung выпустит One UI 8 для Galaxy S24 и S23
Обзор Galaxy Z Flip 7 fe
В России начались продажи Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE
Вышел Samsung Galaxy A17 5G — потенциально самый продаваемый Android-смартфон в мире
Обзор Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+
Новые детали Samsung Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra и Tab S10 Lite утекли в сеть
Обзор Galaxy Z Flip 7 fe
Россияне стали чаще покупать складные смартфоны
Samsung Galaxy S25 FE выйдет раньше ожидаемого
Nothing запускает закрытый бета-тест Nothing OS 4.0 на базе Android 16
Список смартфонов Realme, которые не получат Realme UI 7.0 на базе Android 16
Первый качественный рендер Samsung Galaxy S26 Ultra появился в сети

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK