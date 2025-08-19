Еще 9 смартфонов Samsung получат бета-версию One UI 8 в сентябре

Компания Samsung в этом году заметно быстрее начала тестирование новой оболочки One UI 8 на базе Android 16. В сентябре бета-версию системы получать еще 9 смартфонов, пишет портал Gizmochina.

Напомним, на данный момент доступ к бета-версии One UI 8 получили:

Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra;

Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra;

Galaxy Z Fold 6 / Flip 6.

В сентябре данный список пополнится следующими смартфонами:

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra;

Galaxy Z Fold 5 / Flip 5;

Galaxy A55 5G / A54 5G / A36 5G / A35 5G.

Важно помнить, что для участия в программе недостаточно иметь подходящий смартфон. Также нужно проживать в одной из стран, где доступна бета-версия. Кроме того, обновления выходят поэтапно, поэтому даже если программа уже запущена, может пройти время, прежде чем ваше устройство получит бета-версию.