Продажи Xiaomi 15T и 15T Pro стартуют в России

Флагманские смартфоны от Xiaomi добрались до России.

С 3 октября в российских магазинах электроники стартуют продажи смартфонов Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. Оба смартфона дебютировали на глобальном рынке в конце сентября и получили большие AMOLED-дисплеи, производительные процессоры и достойный набор камер.

Подробнее о Xiaomi 15T и 15T Pro

Представлены Xiaomi 15T и 15T Pro — большие экраны и флагманское «железо»

Рекомендованные розничные цены на новинки следующие:

  • Xiaomi 15T (12/256 ГБ) — 49 990 рублей;
  • Xiaomi 15T (12/512 ГБ) — 54 990 рублей;
  • Xiaomi 15T Pro (12/256 ГБ) — 69 990 рублей;
  • Xiaomi 15T Pro (12/512 ГБ) — 74 990 рублей;
  • Xiaomi 15T Pro (12/1024 ГБ) — 82 990 рублей.

Кроме того, некоторые ритейлеры при покупке смартфонов с 3 по 31 октября дарят смарт-часы Xiaomi Watch S4 41 мм.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
