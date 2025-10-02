Продажи Xiaomi 15T и 15T Pro стартуют в России

С 3 октября в российских магазинах электроники стартуют продажи смартфонов Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. Оба смартфона дебютировали на глобальном рынке в конце сентября и получили большие AMOLED-дисплеи, производительные процессоры и достойный набор камер.

Рекомендованные розничные цены на новинки следующие:

Xiaomi 15T (12/256 ГБ) — 49 990 рублей;

Xiaomi 15T (12/512 ГБ) — 54 990 рублей;

Xiaomi 15T Pro (12/256 ГБ) — 69 990 рублей;

Xiaomi 15T Pro (12/512 ГБ) — 74 990 рублей;

Xiaomi 15T Pro (12/1024 ГБ) — 82 990 рублей.

Кроме того, некоторые ритейлеры при покупке смартфонов с 3 по 31 октября дарят смарт-часы Xiaomi Watch S4 41 мм.