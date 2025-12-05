Рабочие промокоды в Roblox на декабрь 2025

Roblox — популярная онлайн-игра, которая похожа на Minecraft и позволяет любому пользователю создавать свои собственные миры. Промокоды в игре позволяют бесплатно получить эксклюзивные косметические предметы для персонажей. Публикуем рабочие коды в Roblox на декабрь 2025 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.
Коды в Роблокс на декабрь 2025 года
Рабочие промокоды для Roblox:
- FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi
- FREENGNGON — комплект Nguyen Gon
- SPIDERCOLA — аксессуар Spider Cola
- TWEETROBLOX — аксессуар The Bird Says
Коды в Роблокс для популярных плейсов
Island of Move:
- STRIKEAPOSE — аксессуар Hustle Hat
- GETMOVING — аксессуар Speedy Shades
- VICTORYLAP — аксессуар Cardio Cans
- WORLDALIVE — аксессуар Crystalline Companion
- SETTINGTHESTAGE — аксессуар Build it Backpack
- DIY — аксессуар Kinetic Staff
Mansion of Wonder:
- GLIMMER — аксессуар Head Slime
- THINGSGOBOOM — аксессуар Ghastly Aura
- PARTICLEWIZARD — аксессуар Tomes of the Magus
- BOARDWALK — аксессуар Ring of Flames
- FXARTIST — аксессуар Artist Backpack
Zombie Strike:
- ARENA — 1500 кэпсов
- COOL — 1500 кэпсов
- COWBOY — 1500 кэпсов
- EVIL — 1500 кэпсов
- Goblin — 1500 кэпсов
- LOOT — 1500 кэпсов
- PRIZE — 1500 кэпсов
- Strike — 1500 кэпсов
- TRANSRIGHTS — оружие
- ZOMBIE — оружие
Warrior Simulator:
- 63MILLION — 50 000 монет
- SNUGLIFE — бесплатный стартовый питомец
- WINTERWARRIOR — 50 000 монет
- ACTIVEWIZARD20K — 150 000 монет
- JOINEDDISCORD — 800 000 монет
- 73M1LL1ON — 100 000 монет
Toy Clicking Simulator:
- CLOVERPET — питомец Святого Патрика
- UPDATE45 — 15-минутный двойной лаки-буст
- UPDATE44 — 15-минутный двойной лаки-буст
- BUBBLES — 15-минутный двойной ускоритель вынашивания яиц
- INSTANTDARKMATTER — 15-минутный двойной ускоритель вынашивания яиц
- 7MEVENT — 15-минутный двойной ускоритель вынашивания яиц
- STPATRICKSDAYEVENT — 15-минутный двойной ускоритель вынашивания яиц
- UPDATE16 — 6-часовой двойной ускоритель вынашивания яиц
Da Hood:
- DHSUMMER — 200 000 валюта
Race Clicker:
- OPX3CODE — 3 бесплатных победы в течение 15 минут
- UPDATECLICKCODE — Плуавтоматический кликер
- FREEPET1 — Временный питомец
Roblox Mining Simulator 2:
- LOSTCITY — Омега усилитель 30 минут
- FREECRATE — Базовый ящик
- RARECRATE — Редкий ящик
- RELEASE — 100 монет
- FREEEGG — Бесплатный питомец
Roblox Doors:
- SCREECHSUCKS — 25 ручек
Важно: некоторые коды в Роблокс ограничены по времени или имеют лимит по количеству использований. Если какой-то из промокодов не работает, значит активировать его уже не получится.
Как активировать промокод в Roblox
Активация промокода на ПК:
- Откройте страницу активации промокодов на официальном сайте Roblox
- Авторизуйтесь
- Введите полученный промокод в поле «Code» и нажмите кнопку «Redeem». Если активация прошла успешно, появится сообщение «Code Successfully Redeemed»
Активация промокода для конкретных плейсов (в игре):
- Поле ввода для активации кода находится обычно в главном меню, во внутриигровом магазине и в разделе с соцсетями
