Ультратонкий HONOR MagicBook Art 14 2025 поступил в продажу в России

Новинка весит всего 1 кг при толщине 1 см и оснащена антибликовым сенсорным OLED-экраном 3.1K с пиковой яркостью 1600 нит, а также процессором Intel Core Ultra 7.

В российских магазинах стартовали продажи обновленного ноутбука HONOR MagicBook Art 14 2025. Ключевые особенности: сенсорный OLED-экран с антибликовым покрытием и пиковой яркостью 1600 нит, а также тонкий и легкий металлический корпус.

Экран диагональю 14,6 дюйма с разрешением 3120×2080 пикселей оснащен антибликовым покрытием. Сенсорная панель поддерживает мультитач на 10 точек и частоту обновления 120 Гц.

«Сердцем» ноутбука стал процессор Intel Core Ultra 7 255H с графикой Intel Arc 140T. Его дополняют 32 ГБ оперативной памяти и SSD-диск на 1 ТБ. Ноутбук также оснащен ИИ-функциями: HONOR Turbo X для оптимизации производительности и AI WorkStation для кросс-платформенной передачи данных.

Стоимость HONOR MagicBook Art 14 2025 в России начинается от 179 990 рублей (от 154 990 рублей — до 27 ноября в рамках промо-акции).

Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025

Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
