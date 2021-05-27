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Новости

ZTE представила игровой смартфон Nubia Red Magic 6R на топовом процессоре

Китайский бренд Nubia представил игровой смартфон Red Magic 6R, который стал более доступной версией Red Magic 6 с обновленным дизайном.

Внутри новинки установлен процессор Snapdragon 888 с 8 ядрами и графикой Adreno 660. Также есть модем Snapdragon X60. Есть 6, 8 или 12 ГБ ОЗУ, постоянной памяти 128 или 256 ГБ. Экран — 6,67-дюймовый Super AMOLED с разрешением 2400 х 1080 и адаптивной частотой до 144 Гц.

  • Red Magi 6R

Есть сенсорные триггеры для игры. Основная камера оснащена модулями 64 + 8 + 5 + 2 МП. Фронтальная — 16 МП. Ёмкость аккумулятора равна емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 55 Вт.

Другие особенности включают в себя Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth 5.1, разъем USB Type-C и экранный сканер отпечатка пальца. Есть стереодинамики. ОС — Android 11 с фирменной оболочкой.

Цена выглядит так:

  • 6/128 ГБ — 420 долларов;
  • 8/128 ГБ — 470 долларов;
  • 12/128 ГБ — 520 долларов;
  • 12/256 ГБ — 565 долларов.

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Источник:
GizmoChina

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