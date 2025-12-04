Стало известно, когда выйдет третий сезон «Эйфории»

HBO представил первый тизер-постер продолжения популярного подросткового драматического сериала «Эйфория» и сообщил, что новый сезон выйдет на экраны в апреле 2026 года. Точная дата премьеры будет объявлена позже.

Сюжет сериала рассказывает о жизни и проблемах школьников вымышленного городка Ист-Хайленд в Калифорнии. Главная героиня, 17-летняя Ру Беннетт (Зендея), возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике и снова сталкивается с привычными трудностями.

В новом сезоне возвращается основной актёрский состав, а также к проекту присоединились новые звёзды, среди которых испанская певица Розалия.