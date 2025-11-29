Джеймс Кэмерон готов закрыть франшизу «Аватар» в случае провала нового фильма | The GEEK
Джеймс Кэмерон готов закрыть франшизу «Аватар» в случае провала нового фильма

«Аватар: Пламя и пепел» выйдет в прокат уже 19 декабря.
Редакция The GEEK сегодня в 12:54

Режиссёр Джеймс Кэмерон в подкасте «The Town» рассказал о будущем франшизы «Аватар». Он уверен, что новый фильм «Аватар: Пламя и пепел» станет кассовым хитом, но предупредил, что не будет снимать продолжение, если картина провалится.

«Я живу в мире „Аватара“ уже 20 лет… И если на этом всё закончится — что ж, ладно. Производство обошлось в чёртову тонну денег, а чтобы фильм был прибыльным, ему нужно собрать две чёртовы тонны»,

— Джеймс Кэмерон.

В случае неудачи режиссёр планирует продолжить историю в формате книг.

Продолжение фантастической саги выйдет в прокат 19 декабря.

