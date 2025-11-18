Apple выпустила iOS 26.2 Beta 3 для разработчиков

Apple выпустила третью бета-версию iOS 26.2 для авторизованных разработчиков. В обновлении исправлены ошибки, улучшена стабильность системы и добавлены новые функции.
Что нового в iOS 26.2 Beta 3
- Обмениваться файлами через AirDrop теперь можно с людьми без необходимости добавлять их в контакты. Для этого появилась возможность сгенерировать одноразовый код.
- Уведомления о гипертонии теперь доступны для сторонних приложений.
- В Японии пользователи получили возможность назначить на удержание кнопки питания другого помощника вместо Siri.
- Новые настройки «жидкого стекла».
- Новые функции в приложении «Игры»: фильтрация библиотеки игр, улучшенная поддержка навигации с помощью контроллера и обновление результатов испытаний в режиме реального времени.
- «Напоминания» можно отмечать как срочные для получения сигнала будильника.
Кроме того, в iPadOS 26.2 вернули возможность перетаскивать приложения из библиотеки приложений, Dock и Spotlight в режим Slide Over или Split View.
Скачать iOS 26.2 beta 3 можно «по воздуху».
