Xiaomi высмеивает Huawei за отсутствие сервисов Google

Мы не раз видели, как ведущие производители мобильных устройств высмеивают недостатки конкурентов. В этих не совсем честных играх были в основном замечены три представителя: Samsung, Huawei и Apple. Но похоже, теперь еще один весомый гигант этой индустрии подключился к этой игре. Этой компанией стала Xiaomi, которая на коробке Xiaomi Mi 10 Pro сделала вроде бы ничего не вызывающую запись: «with easy access to the Google apps you use most», что в переводе на русский язык означает, что данный девайс имеет простой доступ ко всем сервисам компании Google.

Не трудно догадаться, что таким вот троллингом, представители китайского бренда намекают на одного из главных своих конкурентов – Huawei. Напомним, что из-за санкций со стороны США, Huawei лишилась возможности работать напрямую с Google. Правда это не сильно расстроило представителей Huawei, которые предлагают воспользоваться собственными решениями, типа Huawei Mobile Services.

Что касается самих устройств от Huawei, а это новая линейка Huawei P40, то в продаже она должна появиться уже на следующей неделе. Ну и дабы сравнить продукты конкурирующих сторон скажем, что и Xiaomi Mi 10 Pro и Huawei P40 Pro, предлагаются покупателю по одной цене – 1000 евро.