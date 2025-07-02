Google оштрафовали на $314 млн за слежку за Android-пользователями

Калифорнийское жюри присяжных признало компанию Google виновной в «неправомерном использовании» данных пользователей Android и постановило выплатить компенсацию в размере 314,6 млн долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на адвоката истцов.

Коллективный иск от имени около 14 млн жителей штата Калифорния против Google был подан еще в 2019 году. Как утверждают истцы, компания без ведома владельцев собирала данные с неработающих смартфонов. Эти данные, предположительно, использовались в рекламных целях и для других коммерческих задач, а сам процесс шел за счет мобильного трафика пользователей.

В компании с решением не согласны и намерены подать апелляцию. Представитель Google Хосе Кастанеда сообщил, что вердикт «неправильно истолковывает сервисы, которые имеют решающее значение для безопасности, производительности и надежности устройств Android». Кроме того, Google заявила, что практика сбора данных не нанесла вреда и все пользователи дали на это согласие в рамках условий и политики конфиденциальности компании.

Данное решение суда касается только Калифорнии. Однако иск с теми же обвинениями, но уже от имени Android-пользователей из 49 штатов, был подан в федеральный суд в Сан-Хосе. Дело должно быть рассмотрено в суде в апреле 2026 года.