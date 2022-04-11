Xiaomi выпустила солнцезащитные очки с защитой UV400

Xiaomi выпустила солнцезащитные очки под названием Xiaomi Pilota. Производитель обещает более эффективную защиту от ультрафиолетовых солнечных лучей.

В Xiaomi Pilota делается упор на долговечность и прочность. Оправа очков сделана из алюминиевого сплава из нержавеющей стали. Нейлоновые поляризационные линзы производятся в Германии и имеют защиту UV400.

Помимо, этого линзы покрыты тонкой защитной пленкой, что делает их более устойчивыми к поту, маслу, отпечаткам пальцев и другим нежелательным жидкостям.

Очки доступны в черном и синем цветах за $30.

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