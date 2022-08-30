Представлены ноутбуки Xiaomi NoteBook Pro 120 и NoteBook Pro 120G

Китайский гигант Xiaomi представил два новых ноутбука: NoteBook Pro 120G и NoteBook Pro 120 для работы. Эти модели в целом очень похожи друг на друга, различия у них минимальны.

Обе модели основаны на процессоре Intel Core i5-12450H. Графика — NVIDIA GeForce MX550 у Pro 120G и Intel UHD Graphics у Pro 120. Есть по 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, накопители — PCIe Gen 4 на 512 ГБ. У обеих моделей 14-дюймовые экраны с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10. Заявлена защита от синего света.

В числе портов есть Thunderbolt 4, разъём HDMI, порт USB-A, 3,5-мм разъём для аудио, а также адаптеры Wi-Fi-6 и Bluetooth 5.2. Также есть веб-камера HD, сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания и стереодинамики с DTS Audio. Корпус выполнен из алюминиевого сплава.

Версия Xiaomi NoteBook Pro 120G будет доступна только в серебристом цвете примерно за 74 999 рупий (57 300 рублей), Xiaomi NoteBook Pro 120 — 69 999 рупий (53 500 рублей). Старт продаж — с 20 сентября. О появлении их в других страна, помимо Индии, не сообщается.

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