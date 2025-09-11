Титановый порт USB-C в iPhone Air напечатан на 3D-принтере

Разъем USB-C в iPhone Air выполнен из титана и напечатан на 3D-принтере. Об этом рассказала Apple в пресс-релизе об устройстве.

По данным компании, такая технология позволяет использовать на 33% меньше материала, чем при обычном производстве.

«Новый титановый порт USB-C напечатан на 3D-принтере, чтобы быть тоньше и прочнее, вписываясь в тонкий дизайн, при этом используя на 33 процента меньше материала, чем при традиционном процессе ковки», — Apple.

Кроме того, Apple теперь использует 3D-печать и для титановых корпусов новых часов Apple Watch Ultra 3 и Series 11. Для их производства требуется теперь в два раза меньше материала.