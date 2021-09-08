WhatsApp занимается дешифровкой сообщений пользователей

Журналисты издания ProPublica получили документы в которых указывается, что WhatsApp занимается дешифровкой сообщений и контента пользователей. Такое может происходить в случае, если на чат или пользователя поступает жалоба. Всего дешифровкой занимается более тысячи специалистов подрядчика Accenture. Офисы компании находятся в Дублине, Сингапуре и Остине.

Каждый сотрудник имеет в своём распоряжении специальное ПО от Facebook, позволяющее отключать сквозное шифрование. Утверждается, что на расшифровку «нежелательного» сообщения уходит не больше минуты. Изначально их сканирует алгоритм на основе искусственного интеллекта, а затем они направляются к ответственному сотруднику.

Возраст сотрудников подрядчика от 20 до 30 лет. При трудоустройстве они получают должность «модератор контента» и подписывают соглашение о неразглашении информации. За работу они получают от $16,5 в час.

Также компания обязывает своих сотрудников говорить, что местом их работы является Accenture, если кто-то начнёт интересоваться их профессией.

Специалист PR-отдела WhatsApp Карл Вуг признал о существовании такого офиса в Остине, штат Техас. Он отмечает, что компания занимается исключительно «предотвращением злоупотреблений».