Выяснилось, сколько в Европе будет стоить флагман Samsung Galaxy S21 Fan Edition

Сетевые источники сообщили новые данные о «народном флагмане» Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Ожидается, что его выпустят в ближайшее время. Сейчас в сети появились качественные изображения новинки, а также данные о российских ценах.

Сообщается, что Samsung Galaxy S21 Fan Edition получит версии на 128 или 256 ГБ постоянной памяти по цене в 660 и 705 евро соответственно. Немецкие цены будут чуть ниже — 649 евро и 699 евро.

Смартфон получит не менее 6 ГБ ОЗУ, процессор Qualcomm Snapdragon 888 или Samsung Exynos 2100, экран AMOLED диагональю 6,4 дюйма, разрешением FHD+ и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц,, аккумулятор на 4500 мА·ч с зарядкой на 25 Вт и 12-мегапиксельную основную камеру. Фронтальная камера получит модуль на 32 МП.

Судя по данным источников, смартфон появится минимум в 4 цветовых вариантах.