Nothing открыла бета-тестирование Nothing OS 4.0 на базе Android 16

Посмотреть новую оболочку могут владельцы Phone (3), Phone (2), Phone (2a) и Phone (2a) Plus.

Компания Nothing объявила о запуске открытого бета-тестирования своей новой оболочки Nothing OS 4.0 на базе Android 16.

Принять участие могут владельцы смартфонов Phone (3), Phone (2), Phone (2a) и Phone (2a) Plus. Для моделей Phone (3a) и Phone (3a) Pro обновление выйдет немного позже — вместе с дополнительными функциями. Доступ к бета-тестированию будет открыт до 14 октября, после этой даты присоединиться к программе уже нельзя.

Главное нововведение системы — инструмент Essential Apps, который позволяет создавать собственные приложения и виджеты.

Подробнее о Essential Apps

Nothing запустила платформу Playground и инструмент для создания виджетов Essential Apps

Кроме того, разработчики обещают исправление багов, улучшение экрана блокировки и Always On Display, повышение стабильности камеры, оптимизацию автояркости и другие улучшения.

В компании предупреждают, что сразу после установки устройство может нагреваться и быстрее разряжаться, однако это временно. Перед обновлением пользователям настоятельно рекомендуют сделать резервную копию данных.

Nothing также уточнила, что при необходимости можно будет откатиться на стабильную версию Nothing OS 3.5, но этот процесс полностью очищает память устройства.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
