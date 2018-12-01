Вот так, вероятно, выглядит Google Pixel 5
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Новости

Вот так, вероятно, выглядит Google Pixel 5

Поисковый гигант Google не торопится анонсировать новый смартфон Pixel 5, однако в сети появляется всё больше утечек. Свежие данные, к примеру, показали особенности дизайна Pixel 5. В числе таковых отмечается фронтальная камера с вырезом, сканер отпечатка пальца на задней панели, а также необычная конфигурация основной камеры.

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Источником данным послужил инсайдер @xleaks7, который опубликовал серию качественных рендеров Google Pixel 5. Новинке приписывают размеры 144,6 х 70,4 х 8 мм. При этом дизайн будет отчасти схож с четвёртой моделью.

Верхняя рамка будет тоньше, видимо за счёт отказа от радара Soli для управления жестами. Фронтальная камера врезана в дисплей, а вот скане отпечатка разместился на тыльной панели, а не в экране. Основная камера включает два модуля неизвестного разрешения. Фронтальная — один.

Для обмена данными используется симметричный порт USB Type-C на нижней стороне. Там же есть динамики. Кнопки регулировки громкости и включения смартфона находятся на правой грани.

Новинке приписывают среднеуровневую платформу Snapdragon 765, а также OLED-дисплей с разрешением Quad HD и диагональю 5,78-дюйма. Анонс ожидается в октябре, примерно в одно время с iPhone 12.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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