ВКонтакте запустила собственную почту с коротким доменом @vk.com

Пользователи смогут получить почту с коротким доменом @vk.com, настроить её под себя с помощью фонов и технологичного управления рассылками.

К началу нового учебного года в ВКонтакте появится VK Почта — сервис для обмена письмами, минималистичным дизайном и возможностью настроить всё под себя. Новый продукт рассчитан на аудиторию социальной сети ВКонтакте.

Пользователям будут доступны темы оформления от ВКонтакте, сортировка писем и умные ответы, которые работают на базе машинного обучения, а также возможность отписаться от ненужной рассылки одним нажатием. Авторизоваться в VK Почте можно с помощью учётной записи VK Connect.

Пользователи смогут создать почту с использованием адреса своей страницы ВКонтакте — например, alex.bunin@vk.com. Это преимущество сохранится в течение 30 дней после запуска сервиса или после того, как пользователь обновит адрес профиля.

VK Почта доступна в мобильном приложении на iOS и Android и в веб-версии. Также зарегистрироваться можно в мобильном приложении VK: для этого нужно перейти во вкладку «Сервисы» и нажать на меню «VK Почта».