VK Видео запустила функцию автоматического повышения разрешения и частоты кадров в роликах

Автоматическое улучшение стало доступно всем пользователям VK Видео — собственная нейросетевая технология NeuroHD сможет в два раза повышать разрешение и частоту кадров в роликах.

С помощью нейросети можно повысить разрешение до 720р, частоту кадров до 60 FPS, убрать шумы и дрожание камеры. В будущем после оптимизации технологии появится и возможность улучшать ролики до разрешения Full HD. Технология является собственной разработкой VK Видео и по словам компании «не имеет аналогов у других крупных видеоресурсов».

Сделать ролики качественнее сможет каждый пользователь сервиса, для этого нужно выбрать опцию автоматического улучшения при загрузке видео на платформу. Алгоритмы проанализируют ролик и предложат оптимальный вариант улучшения качества на основании внутренних критериев. Обработку можно включить для видео любой длительности и размера. Кроме того, на VK Видео теперь можно загружать ролики 60 FPS. Технология NeuroHD работает при загрузке видео через веб-версию ВКонтакте.

Для повышения частоты кадров и разрешения технология использует нейросеть, которая анализирует объекты на видео и их перемещение и достраивает дополнительный кадр между каждой парой кадров исходного ролика.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!