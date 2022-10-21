Vans выпустили коллекцию одежды и обуви по манге One Piece

Vans выпустили коллекцию одежды и обуви, посвященную популярной манге One Piece.

В коллаборацию One Piece и Vans вошли куртки и футболки с изображением Роджера Соломенной шляпы, а также изображениями самого Манки Д. Луффи и его команды из десяти человек. На обуви — личные символы основного ведущего накамы, от Зоро до Фрэнки и фрукты Дьявола, каждый из которых нарисован на фоне неба.

Капсула поступит в продажу в магазинах Vans с 11 ноября.

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