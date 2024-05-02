В России стартуют продажи HUAWEI Pura 70, 70 Pro и 70 Ultra

В России в ближайшие недели стартуют официальные продажи смартфонов новой линейки HUAWEI Pura 70, в которую вошли модели Pura 70, Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra. Предзаказ доступен на российской версии официального сайта, обратила внимание редакция The GEEK.

HUAWEI Pura 70 Ultra

Цены следующие:

HUAWEI Pura 70 (12/256 ГБ) — 69 999 рублей

HUAWEI Pura 70 Pro (12/512 ГБ) — 89 999 рублей

HUAWEI Pura 70 Ultra (16/512 ГБ) — 129 999 рублей

На официальном сайте компании отмечается, что российские покупатели могут получить наушники HUAWEI FreeBuds Pro 3 и чехол за 1 рубль.

HUAWEI Pura 70 HUAWEI Pura 70 Pro

Напомним, сегодня линейку HUAWEI Pura 70 официально представили в Европе. Глобальная версия отличается от китайской лишь отсутствием спутниковой связи и оболочкой EMUI 14.2 вместо Harmony OS 4.2. Подробнее о характеристиках смартфонов вы можете узнать из нашего материала.