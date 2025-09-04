Samsung Galaxy S25 FE уже доступен для предзаказа в России | The GEEK
Samsung Galaxy S25 FE уже доступен для предзаказа в России

Цены на «народный флагман» стартуют от 54 999 рублей.

М.Видео-Эльдорадо объявила о старте предзаказа на новый смартфон Samsung Galaxy S25 FE. Новинка, вобрала в себя флагманские функции и узнаваемый дизайн серии S25, но при этом остается самой доступной в линейке.

Galaxy S25 FE получил 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц. За его работу отвечает мощный процессор Exynos 2400 и усовершенствованная система. Емкость аккумулятора составляет 4900 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки 45 Вт.

Для предзаказа смартфон доступен в двух версиях:

  • Samsung Galaxy S25 FE (8/256 ГБ) — 54 999 рублей;
  • Samsung Galaxy S25 FE (8/512 ГБ) — 59 999 рублей.

Помимо смартфонов, Samsung представила планшеты Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra, которые стали еще тоньше и еще мощнее.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
