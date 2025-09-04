Samsung Galaxy S25 FE уже доступен для предзаказа в России

М.Видео-Эльдорадо объявила о старте предзаказа на новый смартфон Samsung Galaxy S25 FE. Новинка, вобрала в себя флагманские функции и узнаваемый дизайн серии S25, но при этом остается самой доступной в линейке.

Galaxy S25 FE получил 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц. За его работу отвечает мощный процессор Exynos 2400 и усовершенствованная система. Емкость аккумулятора составляет 4900 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки 45 Вт.

Читайте подробнее о Galaxy S25 FE Анонс Samsung Galaxy S25 FE — 4900 мАч, Exynos и 7 лет обновлений

Для предзаказа смартфон доступен в двух версиях:

Samsung Galaxy S25 FE (8/256 ГБ) — 54 999 рублей;

Samsung Galaxy S25 FE (8/512 ГБ) — 59 999 рублей.

Помимо смартфонов, Samsung представила планшеты Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra, которые стали еще тоньше и еще мощнее.