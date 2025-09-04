Samsung представила планшеты Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra — еще тоньше, еще мощнее | The GEEK
Samsung представила планшеты Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra — еще тоньше, еще мощнее

Тонкий корпус, мощное «железо» и фирменные ИИ-фишки.

Samsung представила свои новые планшеты Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra. Новинки сочетают в себе тонкий дизайн, высокую производительность и фирменные функции искусственного интеллекта.

Характеристики Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S11 получил 11-дюймовый динамический экран AMOLED 2X с разрешением 2560×1600 пикселей, а Tab S11 Ultra — 14,6-дюймовый с разрешением 2960×1848. У обоих планшетов очень тонкие рамки, яркость достигает 1600 нит, а частота обновления 120 Гц. При этом старшая версия также имеет антибликовое покрытие.

Аппаратной основой новинок стал процессор MediaTek Dimensity 9400+. За автономность Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra отвечают аккумуляторы на 8400 и 11 600 мАч соответственно. При этом оба поддерживают быструю проводную зарядку 45 Вт.

Что касается камер, то Galaxy Tab S11 получил 13-мегапиксельную основу и 12-мегапиксельную фронталку. Флагман оснащен двойной основной камерой 13 Мп + 8 Мп, а также селфи-камерой на 12 Мп.

Флагманский планшет получил корпус толщиной всего 5,1 мм, но весом 692 г. База легче, но толще: 482 г и 5,5 мм. Среди других особенностей: стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу, защита IP68, eSIM и microSD до 2 ТБ.

Впервые на планшетах Samsung появилась функция «Синхронный перевод» для звонков в мессенджерах. Также новинки получили другие полезные ИИ-инструменты:

  • «Ассистент для заметок» — помогает структурировать и суммировать текст.
  • «Ассистент для аудиозаписи» — расшифровывает и переводит голосовые записи.
  • «Ассистент по рисованию» и «Мой день» — функции, перенесенные со смартфонов для удобной работы на разных устройствах.
Samsung Galaxy Tab S11

Обновленный стилус S Pen стал удобнее, а режим Samsung DeX теперь адаптирован для планшетов, позволяя работать с несколькими окнами, как на ноутбуке.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Цены и доступность в России

Устройства доступны в классических цветах — серебряном и сером. Цены на новинки:

  • Samsung Galaxy Tab S11 (12/256 ГБ, Wi-Fi) — 82 990 рублей (76 990 рублей — до 2 октября);
  • Samsung Galaxy Tab S11 (12/256 ГБ, LTE) — 95 990 рублей (89 990 — до 2 октября);
  • Samsung Galaxy Tab S11 (12/512 ГБ, LTE) — 105 990 рублей (99 990 — до 2 октября);
  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (16/256 ГБ, Wi-Fi) — 109 990 рублей (99 990 — до 2 октября);
  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (16/256 ГБ, LTE) — 122 990 рублей (112 990 — до 2 октября);
  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (16/512 ГБ, LTE) — 132 990 рублей (122 990 — до 2 октября);
  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (16/1024 ГБ, LTE) — 157 990 рублей (147 990 — до 2 октября).
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
