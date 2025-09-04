Анонс Samsung Galaxy S25 FE — 4900 мАч, Exynos и 7 лет обновлений

Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy S25 FE. Новинка вобрала в себя флагманские функции и узнаваемый дизайн серии S25, но при этом остается самой доступной в линейке устройств.
Смартфон получил 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-дисплей с частотой обновления 120 Гц. За стабильную работу отвечает процессор Exynos 2400 и продвинутая система охлаждения.
Камеры в Galaxy S25 FE:
- Основная — 50 Мп, f/1.8, OIS;
- Ультраширокоугольная — 12 Мп, f/2.2, 120 градусов;
- Телевик — 8 Мп, f/2.4, 3-кратный оптический зум;
- Фронтальная —12 Мп, f/2.2
Аккумулятор емкостью 4900 мАч поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также беспроводную и обратную зарядку. «Из коробки» Galaxy S25 FE работает на базе One UI 8. Samsung обещает обновлять смартфон в течение 7 лет.
Кроме того, новинка получила ИИ-функции:
- «Обвести и найти» — для быстрого поиска информации на экране;
- «Мой день» — для создания персонализированных сводок на основе ваших привычек;
- «Ассистент по письму» и «Веб-ассистент» — для помощи в написании текстов и работе в интернете;
- «Ассистент по вызовам» — для перевода речи в режиме реального времени и создания заметок во время разговора.
Корпус S25 FE стал тоньше (7,4 мм) и легче (190 г). Он защищен армированным алюминием и стеклом Gorilla Glass Victus 2, а также от воды и пыли по стандарту IP68. Модель доступна в четырех цветах: синем, голубом, черном и белом.
Цены в России следующие:
- Samsung Galaxy S25 FE (256 ГБ) – 54 990 рублей;
- Samsung Galaxy S25 FE (512 ГБ) – 59 990 рублей.
