Анонс Samsung Galaxy S25 FE — 4900 мАч, Exynos и 7 лет обновлений

Самый доступный в линейке Galaxy S25.

Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy S25 FE. Новинка вобрала в себя флагманские функции и узнаваемый дизайн серии S25, но при этом остается самой доступной в линейке устройств.

Смартфон получил 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-дисплей с частотой обновления 120 Гц. За стабильную работу отвечает процессор Exynos 2400 и продвинутая система охлаждения.

Камеры в Galaxy S25 FE:

  • Основная — 50 Мп, f/1.8, OIS;
  • Ультраширокоугольная — 12 Мп, f/2.2, 120 градусов;
  • Телевик — 8 Мп, f/2.4, 3-кратный оптический зум;
  • Фронтальная —12 Мп, f/2.2

Аккумулятор емкостью 4900 мАч поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также беспроводную и обратную зарядку. «Из коробки» Galaxy S25 FE работает на базе One UI 8. Samsung обещает обновлять смартфон в течение 7 лет.

Кроме того, новинка получила ИИ-функции:

  • «Обвести и найти» — для быстрого поиска информации на экране;
  • «Мой день» — для создания персонализированных сводок на основе ваших привычек;
  • «Ассистент по письму» и «Веб-ассистент» — для помощи в написании текстов и работе в интернете;
  • «Ассистент по вызовам» — для перевода речи в режиме реального времени и создания заметок во время разговора.

Корпус S25 FE стал тоньше (7,4 мм) и легче (190 г). Он защищен армированным алюминием и стеклом Gorilla Glass Victus 2, а также от воды и пыли по стандарту IP68. Модель доступна в четырех цветах: синем, голубом, черном и белом.

Цены в России следующие:

  • Samsung Galaxy S25 FE (256 ГБ) – 54 990 рублей;
  • Samsung Galaxy S25 FE (512 ГБ) – 59 990 рублей.
