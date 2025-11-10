В России появится технологический сбор: платить за электронику придётся больше | The GEEK
close
Новости

В России появится технологический сбор: платить за электронику придётся больше

Новый механизм поддержки отечественной электроники обернётся дополнительными расходами для производителей и покупателей. Сбор будет действовать с 1 сентября 2026 года.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 10:45

Правительство готовит законопроект о введении так называемого технологического сбора. Средства от него направят на развитие отечественной радио- и микроэлектронной промышленности, сообщили источники «Ведомостей», близкие к Минпромторгу и Минфину.

Плательщиками станут как импортеры, так и российские производители соответствующей продукции, вне зависимости от уровня локализации. Взамен последние смогут рассчитывать на меры господдержки.

Сбор будет вводиться поэтапно — сначала только для готовой продукции в отраслях, где доля российских производителей невелика. Максимальная ставка, по данным издания, не превысит 5000 рублей за единицу товара. Конкретные размеры установят отдельно для каждой категории.

В случае одобрения закона норма вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Администратором сбора станет Минпромторг, а средства будут направляться на финансирование программ по развитию радиоэлектроники.

В ведомстве считают, что механизм поможет запустить серийное производство высокотехнологичной продукции и снизить зависимость отрасли от импорта.

id·214258·20251110_1045
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Соцсети и мессенджеры обязали хранить переписки россиян три года
В России ограничили регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp
facetime
В России начались массовые сбои FaceTime
РКН начал ограничивать работу Telegram и WhatsApp в России
Депутат Свинцов заявил, что россияне скоро смогут заходить в интернет только по идентификатору
Банки создают «второй Мир»: в России появится новая платёжная система без карт и терминалов
Лимиты на количество банковских карт в России введут с декабря
МТС Банк показал SIM-карту со встроенным NFC. Оплачивать покупки можно даже с кнопочного телефона
Ограничить возврат товаров на Ozon и Wildberries могут в России
В Госдуме сообщили о росте мошенничества через FaceTime после блокировки звонков в мессенджерах

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?

    Обзоры

  2. Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

    Обзоры

  3. Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

    Обзоры

  4. Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook

    Обзоры

  5. Обзор TECNO Pova 7 Ultra 5G: игровой, но не показной

    Обзоры

  6. Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

    Обзоры
Смотреть все обзоры