В России появится технологический сбор: платить за электронику придётся больше

Правительство готовит законопроект о введении так называемого технологического сбора. Средства от него направят на развитие отечественной радио- и микроэлектронной промышленности, сообщили источники «Ведомостей», близкие к Минпромторгу и Минфину.

Плательщиками станут как импортеры, так и российские производители соответствующей продукции, вне зависимости от уровня локализации. Взамен последние смогут рассчитывать на меры господдержки.

Сбор будет вводиться поэтапно — сначала только для готовой продукции в отраслях, где доля российских производителей невелика. Максимальная ставка, по данным издания, не превысит 5000 рублей за единицу товара. Конкретные размеры установят отдельно для каждой категории.

В случае одобрения закона норма вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Администратором сбора станет Минпромторг, а средства будут направляться на финансирование программ по развитию радиоэлектроники.

В ведомстве считают, что механизм поможет запустить серийное производство высокотехнологичной продукции и снизить зависимость отрасли от импорта.