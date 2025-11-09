Lada Largus попала под проверку безопасности — продажи приостановлены

Росстандарт сообщил, что продажи автомобилей Lada Largus в дилерских центрах ограничены с 21 октября. Ограничение введено из-за проверки возможных несоответствий требованиям безопасности, связанных с работой рулевого управления.

Ранее Mash со ссылкой на источники писал, что владельцы начали жаловаться на тугое вращение руля в холодное время года. В «АвтоВАЗе» подтвердили, что получили запрос ведомства и готовят ответ.

Как уточнили в Росстандарте, вопрос был направлен в адрес компании после обращения Национального автосоюза. В производителе заявили, что выполняют гарантийный ремонт по обращениям клиентов и отмечают эффективность проведённых работ.

Продажи модели возобновят после завершения испытаний и подтверждения безопасности автомобиля.