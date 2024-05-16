В России хотят ввести запрет на продажу игр не через ритейлеров

Представители Минпромторга России рассмотрят возможность маркировки импортируемых в страну видеоигр. Инициатива возникла в рамках проводимого на данный момент эксперимента по маркировке радиоэлектрической продукции.

По задумке авторов, все товары пометят специальным QR-кодом, без которого их не допустят к продаже. Сделано это для борьбы с серым импортом не только видеоигр, но и консолей или аксессуаров.

Как сообщают авторы инициативы из Р.А.Д.И (Русская ассоциация дистрибьюторов и импортёров видеоигр сокр), на данный момент игры и сопутствующие товары ввозят в страну без полноценного таможенного оформления, а также уплаты пошлин и налогов. Но самое главное, их продают на маркетплейсах по низкой цене, что наносит вред легальным ритейлерам.

Если подобный закон в итоге будет принят, то делом может заняться Центр развития перспективных технологий в рамках системы «Честный знак». В таком случае маркировка будет наноситься на этапе между импортом и передачей ритейлеру, что повлечет некоторые затраты на разработку нужных технологий. Ассоциация не готова их на себя взять, только если правительство не оставит других вариантов.