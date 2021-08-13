В Европе могут заставить создать единый стандарт зарядок для смартфонов

По данным зарубежных источников, в ЕС хотят принять закон о создании единого зарядного устройства для мобильных телефонов и других электронных устройств. Основой станет существующий стандарт USB-С, который используется во всех современных смартфонах.

Отметим, что только Apple задействует проприетарный интерфейс Lightning, поэтому от нового закона компания из Купертино может пострадать.

Следует напомнить, что ранее в Евросоюзе уже пытались заставить Apple перейти на USB-С — это было в 2020 году. Однако тогда попытка не удалась, поскольку в компании заявили, что универсальное решение повредит инновациям и создаст большой объём электронных отходов.

Закон могут принять в сентябре 2021 года, однако не факт, что решение пройдёт. Его рассматривают уже 3 года, но пока ни к какому результату не пришли.