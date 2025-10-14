Банки создают «второй Мир»: в России появится новая платёжная система без карт и терминалов

Ключевые игроки банковского рынка начали совместную работу над новой национальной платёжной системой, сообщает РБК. В проекте участвуют «Сбер», «Альфа-банк» и «Т-Банк», а также рассматривается участие T2, «Билайна» и «Совкомбанка».

По данным источников, система не будет прямым конкурентом «Миру», а сосредоточится на развитии альтернативных способов оплаты — через QR-коды, биометрию и Bluetooth. В отличие от существующих карт, новая инфраструктура может вообще обойтись без физического носителя.

Идея второй платёжной системы впервые прозвучала в 2023 году от Германа Грефа, но тогда проект не был реализован. Сейчас банки вернулись к инициативе после неудачных переговоров с ЦБ о едином платёжном QR-коде.

В «Сбере» подтвердили, что объединение банков уже оформляет концепцию новой платёжной платформы, которую затем представят Банку России. Присоединиться к системе смогут и другие участники, но детали пока не раскрываются.

Главная дискуссия идёт вокруг того, на какой инфраструктуре строить систему — использовать технологии «Сбера» или создать полностью независимые «платёжные рельсы». По словам источников, банки склоняются ко второму варианту, чтобы минимизировать зависимость от НСПК.

Объём инвестиций оценивается в около 10 млрд рублей. В банках уверены, что вложения окупятся, поскольку новая платформа позволит увеличить комиссионные доходы и сократить отток прибыли к маркетплейсам.