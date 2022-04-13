TikTok тестирует функцию дизлайков на комментарии. Сообщается, что такое нововведение поможет пользователям чувствовать себя более уверенно. Разные версии этой функции пользователи начали замечать с начала 2022 года.

В своем блоге TikTok говорит, что люди могут пометить любые комментарии, которые считают неуместными и негативными. Другим пользователям не будет видно кто поставил дизлайк. По словам компании, новая функция будет поддерживать актуальность и подлинную вовлеченность в разделе комментариев.

Помимо этого, компания тестирует фильтрацию комментариев, их массовый блок и удаление. Решение о внедрении всех новых функций TikTok вынесет в ближайшие недели.

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