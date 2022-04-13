Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

TikTok тестирует функцию дизлайков на комментарии

TikTok тестирует функцию дизлайков на комментарии. Сообщается, что такое нововведение поможет пользователям чувствовать себя более уверенно. Разные версии этой функции пользователи начали замечать с начала 2022 года.

В своем блоге TikTok говорит, что люди могут пометить любые комментарии, которые считают неуместными и негативными. Другим пользователям не будет видно кто поставил дизлайк. По словам компании, новая функция будет поддерживать актуальность и подлинную вовлеченность в разделе комментариев.

Помимо этого, компания тестирует фильтрацию комментариев, их массовый блок и удаление. Решение о внедрении всех новых функций TikTok вынесет в ближайшие недели.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!

Теги: 
Источник:
9to5mac

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии