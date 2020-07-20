Теперь в Minecraft можно сыграть внутри Half-Life

Minecraft внутри Minecraft явно уже не тренд. Учитывая тот факт, что «кубическую» игру потенциально можно запускать на любом «железе», некоторые пытаются запустить её и на основе других игр.

На сайте ModDB появилась альфа-версия модификации под названием Half-Craft. Да, теперь доктор Фримен можно отдохнуть от боёв с хэдкрабами и построить себе хижину в кубическом мире. Выглядит это весьма мило. Также там доступны некоторые виды оружия из Half-Life, звуки и прочее.

Суть в том, что разработчик b4n4n4 попытался перенести Minecraft на движок GoldSrc. И хотя это было непросто, рабочая альфа-версия уже есть. Само собой, у неё куча проблем, но есть и немало возможностей. Уже можно разбивать блоки, размещать их и так далее. Однако есть проблемы с графикой, поведением некоторых объектов и так далее. К примеру, физика «совершенно нереалистичная и раздражающая», а строить можно лишь простейшие конструкции.

Улучшения обещаны уже в этом месяце, а в планах разработчика на будущее — добавить механику выживания Minecraft в Half-Life. Хотя точных сроков появления такой возможности нет. Скачать новинку можно по ссылке.