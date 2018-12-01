Стала известна дата релиза Assassin's Creed Valhalla
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Новости

Стала известна дата релиза Assassin’s Creed Valhalla

Следующая игра серии Assassin’s Creed — Assassin’s Creed Valhalla — выйдет 17 ноября. Это подтвердили во время трансляции Ubisoft Forward, где также показали новый ролик с геймплейными элементами игры и боевыми аспектами.

Там показано и то, что было ранее, и некоторые новые моменты. Отметим, что игра выйдет на ПК, Xbox One. PS4, а также Google Stadia. Версии Xbox Series X и PlayStation 5, по-видимому, будут запущены позже. Правда, неясно, будет ли версия под некстгены обновлена бесплатно у тех, кто купит версию под текущие версии консолей.

Отметим, что в игре обещано немало интересного. Там будут загадки, возможности исследования открытого мира, возможности личных отношений, мужская и женская версии предводителя викингов Эйвора и так далее. Кроме того, будут конфликты, как с врагами, так и со сподвижниками. Обещаны небольшие стычки и масштабные битвы, осады крепостей и захваты вражеских территорий.

Кроме того, заявлены возможности перемещения не только на своих двоих, но также на лодках и лошадях.

По словам создателей, в игре будет много такого, что позволит вернуть любовь фанатов серии и обеспечить популярность новой игры.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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