Смарт часы Xiaomi Youpin за $17 вышли в продажу

Если верить источнику из Китая, то в этой стране стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin. Напомним, что на собственной площадке финансирования устройств, эти часы собрали полтора миллиона долларов, что в десять раз больше необходимой суммы.
Аналитики отмечают, что в этом нет ничего удивительного, ведь данный девайс оценивается даже дешевле, чем популярный фитнес-трекер от этого же производителя. Если говорить о технических нюансах, то Xiaomi Youpin получили цветной дисплей диагональю 1,3 дюйма и разрешением 240х240 точек.
Кроме того, есть стандартные возможности для подобных устройств. Так, речь идет о системе мониторинга сердцебиения, нескольких режимах тренировок. Более того, все это заключено в корпус с защитой от внешних воздействий стандарта IP68. Соединяются часы со смартфоном посредствам Bluetooth 4.2. Автономность на уровне 14 дней благодаря аккумулятору, емкостью 210 мАч, при этом масса часов всего 34 грамма.
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