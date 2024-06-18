Слухи: Sony работает над смартфонами Xperia 1 VII и Xperia Pro C

В мае компания Sony представила флагман Xperia 1 VI с процессором Snapdragon 8 Gen 3 и передовой камерой Exymor T. А всего месяц спустя появились первые слухи о следующей модели — смартфоне Xperia 1 VII. Только стоит учесть, что инсайдер пока что не делал проверенных заявлений — отнеситесь к новости с щепоткой соли.

Пользователь «我打败大魔王» утверждает, что следующий флагман получит нетрадиционное расположение камеры. Из-за этого появится место для более крупного 1/2,3-дюймового сенсора с фокусом на 70-200 мм. Ультраширокие камеры также получат обновление сенсоров, а вот основная сохранит прежний.

Концептуальный рендер Sony Xperia 1 VII

По другим слухам, Sony работает над преемником Xperia Pro-I, который получит название Xperia Pro C, чип Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ ОЗУ, хранилище на 256 ГБ и АКМ на 5000 мАч. Но самое интересное — компания может полностью отказаться от линейки Xperia 5, оставив только одну серию высокого класса Xperia 1.