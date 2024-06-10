Слухи: названа дата презентации и цена Samsung Galaxy Watch FE

Согласно источнику MysteryLupin, версия часов от Samsung из серии Fan Edition появится уже 24 июня. Напомним, что компания выпускает продукты с аббревиатурой FE специально для своих поклонников, но это первый раз, когда в линейку вошли Galaxy Watch. Предварительная цена на старте — 19 тысяч рублей.

Согласно утечкам, Galaxy Watch FE получат три расцветки: черную, серебристую и розово-золотую, а также позаимствуют многое у Galaxy Watch 4. Так на передней панели разместится 1,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 396×396. А внутри двухъядерный чип Exynos W920 на 1,18 ГГц в паре с 1,5 ГБ ОЗУ и 16 ГБ хранилища. Аккумулятор емкостью 247 мАч позволит обходится без зарядки около 30 часов.

За программное обеспечение Galaxy Watch FE отвечает Samsung One UI Watch 5.0 на базе Wear OS. Ну и конечно датчики: акселерометр, барометр, гироскоп, оценка сердечного ритма, степень яркости, ЭКГ, и биоимпедансный — для оценки тканей тела и анализа процентов жира, мышц и воды.