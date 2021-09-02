СИБУР внедрил AR-консультанта на каждое предприятие

Компания СИБУР начала применять собственную разработку под названием «Удаленный эксперт AR». Она используется для удалённой поддержки клиентов и помогает значительно сократить расходы предприятия. Комплекс позволяет общаться с коллегами, экспертами и консультантами из других городов или стран с помощью технологий дополненной реальности.

Комплекс дополненной реальности уже используют сотрудники Технического сервиса СИБУРа. Они дистанционно консультируют клиентов по переработке продукции, выпускаемой холдингом. Специалисты сервиса отправляют клиенту AR-очки и помогают с наладкой оборудования вместо того, чтобы ехать самим. Таким образом технология помогает сокращать финансовые и временные издержки.

В 2020 год СИБУР для себя провел более 700 таких сеансов и сэкономил 20 млн на командировках и прочих расходах. В период карантинных ограничений «Удалённый эксперт AR» позволил предприятиям работать в штатном режиме, проводить необходимые ремонтные и пусконаладочные работы даже быстрее, чем до пандемии. После успешных испытаний инструмент стал доступен для всех сотрудников на производственных площадках СИБУРа, а наиболее активно он используется в ЗСНХ (ЗапСибНефтеХим) и СТГ (СИБУРТюменьГаз).

Теперь холдинг предлагает технологию AR-консультирования своим клиентам-закупщикам в России и СНГ, а чуть позже планирует выход на Китай, Европу и Турцию.

На аппаратном уровне «Удаленный эксперт AR» поставляется в виде AR-очков с камерой, внутренним дисплеем и возможностью подключения к точке Wi-Fi. Если на производстве нет AR-очков, то можно воспользоваться специальным приложением, которое было разработано на базе Android. Благодаря этому можно подключиться к любым AR-очками и продолжить работу.

Как отмечают в компании, продукт максимально прост, и не требует дополнительного обучения специалистов. Видео на AR-очках записывается в разрешении HD 720р и хранится в зашифрованном виде. Также в платформе доступна отчетность и статистика по проведенным сеансам.

Интерфейс AR-очков показывает всю необходимую информацию: время сеанса, заряд батареи, качество связи, чат с экспертами «по ту сторону экрана» и набор стикеров для быстрых реакций.

Сеанс проводится в формате аудиозвонка, однако эксперт также может отправлять сообщения в чат, помогать себе в коммуникации с исполнителем с помощью инструмента «Указка», делать скриншоты трансляции и выводить любые документы со своего компьютера исполнителю на экран.