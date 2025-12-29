Honor Power 2 получит аккумулятор на 10 080 мА·ч и сможет работать как пауэрбанк | The GEEK
close
Новости

Honor Power 2 получит аккумулятор на 10 080 мА·ч и сможет работать как пауэрбанк

Honor опубликовала новые подробности о модели Power 2.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:29

Компания Honor начала раскрывать подробности о смартфоне Honor Power 2, который делает ставку на автономность. Главная особенность модели — аккумулятор ёмкостью 10 080 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт.

Смартфон также умеет делиться энергией с другими устройствами: обратная проводная зарядка работает с мощностью до 27 Вт. По сути, Honor Power 2 можно использовать как полноценный мобильный аккумулятор для наушников, смартфонов и других гаджетов.

Из уже подтверждённых характеристик: плоский дисплей диагональю 6,79 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, чип MediaTek Dimensity 8500 Elite, фронтальная камера на 16 Мп и основная камера с модулями на 50 и 5 Мп. Корпус получит металлическую рамку, а вес устройства составит 216 граммов — сравнительно немного для смартфона с батареей такого объёма.

Дата анонса Honor Power 2 пока не раскрыта, однако компания продолжает постепенно публиковать детали о модели, подогревая интерес к одному из самых автономных смартфонов в своём портфеле.

id·216925·20251229_1129
Apple сняла с производства 25 устройств в 2025 году
Apple выпустит iPhone Air 2 осенью 2026 года
Vivo X300 Ultra выйдет на мировой рынок
Электроника и бытовая техника сильно подорожают в России с начала 2026 года
В России вышел красный Vivo X300 с лимитированным новогодним набором
Представлены HONOR WIN и WIN RT — игровые смартфоны с батареей на 10 000 мАч и турбиной
Глобальный Xiaomi 17 Ultra получит серьёзный даунгрейд
OnePlus готовит смартфон с аккумулятором на 9000 мА·ч
Видео: как может выглядеть складной iPhone Fold
Xiaomi представила Xiaomi 17 Ultra Leica Edition с физическим кольцом зума
В России появились смарт-часы HONOR CHOICE Watch 2 Pro
HONOR X80 с батареей 10 000 мАч готовится к выходу
Представлены HONOR 500 и 500 Pro — дизайн в стиле iPhone Air и батареи на 8000 мАч
Обзор HONOR GT
HONOR GT 2 Pro получит рекордный по ёмкости аккумулятор
Серия HONOR 500 получила официальную дату выхода
Дизайн HONOR 500 и 500 Pro раскрыт официально
Первое живое фото HONOR 500 с дизайном в стиле iPhone Air
Инсайдер: HONOR 500 получит дизайн в стиле iPhone Air
Ультратонкий HONOR MagicBook Art 14 2025 поступил в продажу в России

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры