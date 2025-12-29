Honor Power 2 получит аккумулятор на 10 080 мА·ч и сможет работать как пауэрбанк

Компания Honor начала раскрывать подробности о смартфоне Honor Power 2, который делает ставку на автономность. Главная особенность модели — аккумулятор ёмкостью 10 080 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт.

Смартфон также умеет делиться энергией с другими устройствами: обратная проводная зарядка работает с мощностью до 27 Вт. По сути, Honor Power 2 можно использовать как полноценный мобильный аккумулятор для наушников, смартфонов и других гаджетов.

Из уже подтверждённых характеристик: плоский дисплей диагональю 6,79 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, чип MediaTek Dimensity 8500 Elite, фронтальная камера на 16 Мп и основная камера с модулями на 50 и 5 Мп. Корпус получит металлическую рамку, а вес устройства составит 216 граммов — сравнительно немного для смартфона с батареей такого объёма.

Дата анонса Honor Power 2 пока не раскрыта, однако компания продолжает постепенно публиковать детали о модели, подогревая интерес к одному из самых автономных смартфонов в своём портфеле.