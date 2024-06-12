Samsung представила дисплей EMDX на электронных чернилах

В рамках выставки Infocomm 2024 в Лас-Вегасе компания Samsung представила свой первый цветной дисплей на технологиях электронной бумаги. Модель EMDX получила диагональ 32 дюйма и сверхнизкое энергопотребление, из-за чего она со временем сможет стать отличным решением для рекламных вывесок в торговых центрах и офисах. Главный вопрос в цене, которая пока что не заявлена.

Экран EMDX способен отображать 60 000 цветов и имеет разрешение QHD. Его толщина 17,9 мм, а масса — всего 2,9 кг без учета аккумулятора. Дизайн модели напоминает телевизоры The Frame от Samsung. Да и устройство полностью совместимо с настенным креплением VESA 200×200. Из начинки упомянуты 8 ГБ встроенной флеш-памяти, два слота USB-C и функции Bluetooth и Wi-Fi.